Длинные очереди желающих проголосовать россиян наблюдаются в городах Казахстана

Российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле генерального консульства РФ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Очереди, состоящие из сотен человек, растянулись на несколько десятков метров. В Астане скопление граждан РФ возле избирательного участка было отмечено с момента его открытия.

Фото: Посольство РФ в Казахстане

Также корреспондент Zakon.kz сделал фото очереди у российского генконсульства в Алматы. По примерным подсчетам, в ней стояли на тот момент более тысячи человек.

Фото: Zakon.kz

Пункты для голосования граждан РФ открыты у посольства в Астане, в консульских округах в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске.

