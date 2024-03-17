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Длинные очереди желающих проголосовать россиян наблюдаются в городах Казахстана

очередь на выборы, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 17:42 Фото: Zakon.kz
Российские избиратели, находящиеся в Казахстане, выстроились в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента РФ. Наибольшее скопление граждан наблюдалось у Русского дома в Астане и возле генерального консульства РФ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Очереди, состоящие из сотен человек, растянулись на несколько десятков метров. В Астане скопление граждан РФ возле избирательного участка было отмечено с момента его открытия.

очередь Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 17:42

Фото: Посольство РФ в Казахстане

Также корреспондент Zakon.kz сделал фото очереди у российского генконсульства в Алматы. По примерным подсчетам, в ней стояли на тот момент более тысячи человек.

очередь Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 17:42

Фото: Zakon.kz

Пункты для голосования граждан РФ открыты у посольства в Астане, в консульских округах в Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске.

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Россия Астана Алматы Казахстан
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