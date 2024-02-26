Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где в Алматы проголосовать на выборах президента России

Где в Казахстане проголосовать на выборах президента России Фото: edu.gov.ru
17 марта 2024 года состоятся выборы президента России. В этой связи Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы выступило с обращением, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении консульства, граждан России приглашают принять участие в голосовании.

"На территории консульского округа Генерального консульства (Алматинская, Жамбылская, Жетысуская, Туркестанская, Кызылординская области, Алматы, Шымкент) голосование на выборах будет проводиться в течение одного дня – 17 марта". Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы

Также подчеркнуто, что голосование начнется в 08:00 и закончится в 20:00

"Проголосовать можно будет на избирательном участке № 8133 и избирательном участке № 8134, расположенных в здании Генерального консульства России по адресу: Алматы, ул. Жандосова, д.4", – сказано в публикации.

Дополнительно говорится:

"Вход на избирательный участок № 8133 будет осуществляться со стороны ул.Жандосова (центральный вход в Генеральное консульство). Вход на участок № 8134 – со стороны торца здания ГК (помещение для для приема посетителей по консульским вопросам)".

Кто сможет проголосовать

Принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие возраста 18 лет, по предъявлению документа, подтверждающего наличие российского гражданства – действительного общегражданского заграничного паспорта или внутреннего паспорта гражданина России при личной явке на упомянутые участки.

Материал по теме

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Стоит отметить, что выборы президента России впервые будут многодневными. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта.

Читайте также

президент РК
Президент поздравил эмира Кувейта с Национальным днем
Экс-советник премьера возглавил комитет в МИД Казахстана
Экс-советник премьера возглавил комитет в МИДе Казахстана
Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды в Уральске, рассказали Бектенову
Как модернизируют ТЭЦ и решают проблемы с дефицитом воды на западе Казахстана
Анастасия Московчук
Россия Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: