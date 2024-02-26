Где в Алматы проголосовать на выборах президента России

17 марта 2024 года состоятся выборы президента России. В этой связи Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы выступило с обращением, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении консульства, граждан России приглашают принять участие в голосовании.

"На территории консульского округа Генерального консульства (Алматинская, Жамбылская, Жетысуская, Туркестанская, Кызылординская области, Алматы, Шымкент) голосование на выборах будет проводиться в течение одного дня – 17 марта". Генеральное консульство Российской Федерации в Алматы

Также подчеркнуто, что голосование начнется в 08:00 и закончится в 20:00

"Проголосовать можно будет на избирательном участке № 8133 и избирательном участке № 8134, расположенных в здании Генерального консульства России по адресу: Алматы, ул. Жандосова, д.4", – сказано в публикации.

Дополнительно говорится:

"Вход на избирательный участок № 8133 будет осуществляться со стороны ул.Жандосова (центральный вход в Генеральное консульство). Вход на участок № 8134 – со стороны торца здания ГК (помещение для для приема посетителей по консульским вопросам)".

Кто сможет проголосовать

Принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие возраста 18 лет, по предъявлению документа, подтверждающего наличие российского гражданства – действительного общегражданского заграничного паспорта или внутреннего паспорта гражданина России при личной явке на упомянутые участки.

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Стоит отметить, что выборы президента России впервые будут многодневными. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта.