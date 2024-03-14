В России стартовали президентские выборы

Первые избирательные участки открылись ровно в 23:00 мск. Впервые в истории страны основное голосование проходит в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, сообщает Zakon.kz

Как пишут российские СМИ, свои двери по всей стране откроют свыше 94 тысяч избирательных участков, численность избирателей - 112,3 млн человек в России и 1,9 млн за рубежом.

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование.

На пост главы российского государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Россияне, которые находятся за рубежом, смогут проголосовать на выборах на 295 избирательных участках в 144 странах, сообщили в ЦИК.

Последние избирательные участки закроются а воскресенье, 17 марта, в 21:00 мск в Калининградской области.

Следить за выборами будут более 156 тысяч общественных наблюдателей, есть и иностранные - из 106 государств.

Нынешние президентские выборы - восьмые в истории России.

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

1 января 2024 года стало известно, что Леонид Слуцкий и Сергей Малинкович подали документы в Центральную избирательную комиссию РФ для регистрации своих кандидатур на выборах президента России.

