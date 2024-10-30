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Ербола Аликулова освободили от должности вице-министра культуры и информации

Ербола Аликулова освободили от должности вице-министра культуры и информации, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 19:16 Фото: gov.kz
30 октября Ербол Аликулов освобожден от должности вице-министра культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Эту должность он занимал с февраля 2024 года. 

"Постановлением правительства Республики Казахстан Аликулов Ербол Шымкентбаевич освобожден от должности вице-министра культуры и информации согласно поданному заявлению", – говорится в сообщении правительства.

Аликулов родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

В разные годы работал заместителем акима Турксибского и Алмалинского районов г. Алматы, акимом Жетысуского района Алматы, а также занимал должности заместителя председателя Комитета по труду, социальной защите и миграции, государственного инспектора Администрации президента РК и замакима акима Карагандинской области.

С октября 2023 года и до назначения руководил аппаратом Министерства культуры и информации РК.

Ранее сообщалось, что Тимур Муратов назначен новым вице-министром здравоохранения Казахстана.

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