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Армана Жудебаева освободили от должности вице-министра культуры и информации

Армана Жудебаева освободили от должности вице-министра культуры и информации Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Арман Жудебаев освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 января 2024 года, рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста ГККП "Алматы әуендері". В 2007-2009 годы был артистом домбровой группы РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы", в 2009-2011 годы – преподавателем кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы", в 2011-2013 годы – преподавателем, старшим преподавателем кафедры домбры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

В 2013-2018 годы работал главным дирижером РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы", в 2018-2023 годы – ректором РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы". В 2023 году стал председателем Комитета культуры, вице-министр культуры и спорта РК.

С ноября 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и информации РК.

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