Токаев выступил на пленарной сессии Боаоского азиатского форума

28 марта 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в этом году 23-й по счету форум проходит под девизом "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность".

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.

Приветствуя участников мероприятия, Токаев отметил важную роль данной платформы в качестве центра диалога и международного сотрудничества на фоне беспрецедентной глобальной неопределенности, подпитываемой геополитической турбулентностью и экономическими потрясениями.

"К середине десятилетия становится все более очевидным, что темпы роста глобального ВВП будут самыми низкими за последние 30 лет. Одним из серьезных вызовов, стоящих перед мировой экономикой, продолжает оставаться напряженность в торговых отношениях между ведущими странами. Политика протекционизма и обострение торговых споров нарушают глобальные цепочки поставок, сдерживают экономический рост и подрывают доверие инвесторов. Очевидно, что глобальной экономике нужны новые парадигмы развития. Неспособность решить данную проблему может обернуться упущенными возможностями в ближайшее десятилетие". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он подчеркнул, что в этом отношении Азия лидирует на пути к новой эре устойчивого развития.

"Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60% роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53% мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Прямые иностранные инвестиции в Азию значительно выросли за последние годы. В этом регионе также расположены ведущие технологические центры мира, обеспечивающие 70% патентных разработок. Континент располагает значительными человеческими ресурсами, 21 из 30 крупнейших городов мира находится в Азии. Из ожидаемых 30 триллионов долларов роста потребления среднего класса к 2030 году только 1 триллион долларов, как предполагается, придется на западные экономики. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый "Азиатский ренессанс". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана заявил, что Азиатский регион имеет хороший потенциал для продолжения стимулирования глобального роста и развития в предстоящие годы.

"В этом отношении Боаоский форум стал воплощением азиатского инновационного подхода к достижению всеобщего экономического прогресса. Он также зарекомендовал себя как исключительный символ приверженности Китая глобальному развитию". Касым-Жомарт Токаев

Утром 28 марта 2024 года Токаев прилетел в Китай. Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.