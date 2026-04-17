Токаев принял участие в церемонии открытия Анталийского дипломатического форума

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в официальной церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе торжественного мероприятия выступил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

В работе форума также участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, президент Молдовы Майя Санду, президент Сирии Ахмед Аш-Шараа, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе, президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и главы других делегаций.

Анталийский дипломатический форум является ежегодной международной дискуссионной площадкой высокого уровня. Мероприятие собирает политических лидеров, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества.

Форум служит также эффективной платформой для двусторонних и многосторонних контактов, политических консультаций и неформальной дипломатии.

Ранее Токаев призвал ответственно подойти к вопросу реформирования ООН, указав на то, что одной из причин кризиса организации являются позиции постоянных членов Совета Безопасности.