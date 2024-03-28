Токаев прибыл в Китай
Фото: Telegram/Aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, сообщает Zakon.kz.
По сообщению Акорды, главу государства встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Фото: Telegram/Aqorda
Фото: Telegram/Aqorda
27 марта стало известно, что 28-29 марта президент посетит Китай.
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