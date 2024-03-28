Токаев прибыл в Китай

Фото: Telegram/Aqorda

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, сообщает Zakon.kz.

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