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Токаев прибыл в Китай

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 08:02 Фото: Telegram/Aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Акорды, главу государства встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 08:02

Фото: Telegram/Aqorda

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 08:02

Фото: Telegram/Aqorda

27 марта стало известно, что 28-29 марта президент посетит Китай.

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Алия Абди
Токаев Касым-Жомарт
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