В Турции оппозиционная партия впервые за 20 лет победила на выборах

31 марта оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую партию, сообщает Zakon.kz.

Муниципальные выборы прошли во всей 81 провинции Турции. Проголосовать в них могли все граждане страны, достигшие возраста 18 лет. Это в общей сложности 61,4 млн человек.

Сразу после объявления результатов голосования Эрдоган обратился к своим сторонникам в Анкаре.

"К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись". Реджеп Тайип Эрдоган

По данным газеты Anadolu Ajansı, после подсчета 93% протоколов Народно-республиканская партия получает 37,4% голосов на муниципальных выборах, правящая Партия справедливости и развития – 35,7%. Оппозиционные мэры трех самых крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира по итогам выборов сохранят свои должности.

28 марта подозреваемых в тяжких преступлениях казахстанцев вернули из Турции.