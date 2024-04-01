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В Турции оппозиционная партия впервые за 20 лет победила на выборах

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 06:03 Фото: aa.tr
31 марта оппозиционная Народно-республиканская партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую партию, сообщает Zakon.kz.

Муниципальные выборы прошли во всей 81 провинции Турции. Проголосовать в них могли все граждане страны, достигшие возраста 18 лет. Это в общей сложности 61,4 млн человек.

Сразу после объявления результатов голосования Эрдоган обратился к своим сторонникам в Анкаре.

"К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись".Реджеп Тайип Эрдоган

По данным газеты Anadolu Ajansı, после подсчета 93% протоколов Народно-республиканская партия получает 37,4% голосов на муниципальных выборах, правящая Партия справедливости и развития – 35,7%. Оппозиционные мэры трех самых крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира по итогам выборов сохранят свои должности.

28 марта подозреваемых в тяжких преступлениях казахстанцев вернули из Турции.

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