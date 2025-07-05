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Мир

В Турции задержали оппозиционных мэров трех городов

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 15:57 Фото: pexels
В Турции по делам о коррупции задержали мэров Адана, Адыяман и Антальи, представляющих оппозиционную Народно-республиканскую партию, по делам о коррупции, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Anadolu, задержания произвели в рамках расследования случаев мошенничества в муниципалитетах, возглавляемых представителями Республиканской народной партии.

Глава партии Озгюр Озел уже созвал экстренное заседание исполнительного комитета.

В начале июня 2025 года власти Турции выдали ордера на арест в рамках расследования уголовного дела о коррупции в мэрии Стамбула 47 чиновникам по обвинениям в "получении взяток" и "вымогательстве", 32 из них были задержаны.

В марте 2025 года был задержан и позже арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу – один из главных оппонентов президента Реджепа Эрдогана. Его отстранили от должности после обвинений в коррупции. В 2023 году Имамоглу рассматривался как возможный кандидат в президенты.

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Андрей Дюсупов
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