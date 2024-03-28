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Подозреваемых в тяжких преступлениях казахстанцев вернули из Турции

Два преступника возвращены в страну из Турции, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 14:31 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Алматы из Турции возвращены двое казахстанцев, подозреваемых в тяжких преступлениях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, разыскиваемые за совершение тяжких преступлений двое казахстанцев более пяти лет скрывались от преследований на территории Турции.

Их задержали 28 марта в аэропорту Алматы. Оба фигуранта помещены в СИЗО.

23 марта 2024 года на казахстанско-кыргызской границе пресечена контрабанда сигарет на миллиард тенге. Табачные изделия провозились под видом продуктов питания и не имели сопроводительных документов.

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Алматы Казахстан Турция Аэропорт Алматы
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