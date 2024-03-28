Подозреваемых в тяжких преступлениях казахстанцев вернули из Турции

Прокуратурой Алматы из Турции возвращены двое казахстанцев, подозреваемых в тяжких преступлениях, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, разыскиваемые за совершение тяжких преступлений двое казахстанцев более пяти лет скрывались от преследований на территории Турции.

Их задержали 28 марта в аэропорту Алматы. Оба фигуранта помещены в СИЗО.