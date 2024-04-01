Казахстан и Литва договорились о правовой помощи: Токаев подписал закон

Главой государства подписан Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 1 апреля 2024 года из сайта Акорды.

Ранее, 14 марта, депутаты Сената ратифицировали Протокол о внесении изменения в Договор между Казахстаном и Литвой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Закон направлен на совершенствование положений Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 9 августа 1994 года путем внесения изменения в ст. 4 касательно незамедлительного уведомления каждой из сторон по дипломатическим каналам о назначенных центральных органах, их функциях и контактных данных.

Договор направлен на развитие сотрудничества между Республикой Казахстан и Литовской Республикой в области правовых отношений, оказание правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам на основе взаимности и уважения суверенитета. Ожидаемыми результатами принятия закона является дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, направленного на защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц каждой из сторон.

Похожей договоренности Казахстан достиг с Францией в 2023 году.