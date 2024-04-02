Чем будет заниматься Скляр после назначения Бозумбаева

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 2 апреля 2024 года рассказал, чем будет заниматься его первый заместитель Роман Скляр в правительстве после назначения Каната Бозумбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, Роман Скляр сосредоточится на вопросах строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, промышленности, недропользования и реализации инвестиционных проектов.

В свою очередь недавно назначенный на должность заместителя премьер-министра Канат Бозумбаев будет курировать региональную политику, сферу жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов, а также вопросы предупреждения и ликвидации ЧС.

"В данный момент Канат Бозумбаев с министром по ЧС по моему поручению находятся в регионах и контролируют работу на местах для стабилизации паводковой ситуации", – объяснил Олжас Бектенов отсутствие нового заместителя премьер-министра на заседании правительства.

31 марта 2024 года глава государства назначил Каната Бозумбаева на должность заместителя премьер-министра. До этого назначения он был советником президента Казахстана.