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Чем будет заниматься Скляр после назначения Бозумбаева

Чем будет заниматься Скляр после назначения Бозумбаева, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:35 Фото: akorda.kz, пресс-служба акима Акмолинской области, коллаж Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 2 апреля 2024 года рассказал, чем будет заниматься его первый заместитель Роман Скляр в правительстве после назначения Каната Бозумбаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы правительства, Роман Скляр сосредоточится на вопросах строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, промышленности, недропользования и реализации инвестиционных проектов.

В свою очередь недавно назначенный на должность заместителя премьер-министра Канат Бозумбаев будет курировать региональную политику, сферу жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов, а также вопросы предупреждения и ликвидации ЧС.

"В данный момент Канат Бозумбаев с министром по ЧС по моему поручению находятся в регионах и контролируют работу на местах для стабилизации паводковой ситуации", – объяснил Олжас Бектенов отсутствие нового заместителя премьер-министра на заседании правительства.

31 марта 2024 года глава государства назначил Каната Бозумбаева на должность заместителя премьер-министра. До этого назначения он был советником президента Казахстана.

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Олжас Бектенов Правительство РК Бозумбаев Канат Скляр Роман Казахстан Бектенов Олжас Паводки-2024
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