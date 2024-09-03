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Сроки сдачи новых газоперерабатывающих заводов озвучил Скляр

Роман Скляр, Казахстан, газификация , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:03 Фото: pixabay
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на заседании правительства 3 сентября 2024 года рассказал о перспективах развития газовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

Роман Скляр отметил, что по итогам 2023 года 60% населения имеют доступ к газу.

"До конца 2024 года будет обеспечено газом еще более 300 тыс. человек и модернизировано более 1,7 тыс. км газовых сетей, на что выделено 194 млрд тенге. Ведутся подготовительные работы к строительству газопроводов "Бейнеу – Бозой – Шымкент 2", "Актобе – Костанай" и "Талдыкорган – Ушарал", – добавил он.

Заместитель премьер-министра также напомнил, что на Кашагане строятся два завода мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2026 и 2030 годы.

"Запуск ГПЗ на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров запланирован на 2028 год. На сегодня определен потенциальный подрядчик. По ГПЗ в Жанаозене начата разработка проектно-сметной документации, ведутся полевые работы. Ввод запланирован на 2027 год", – резюмировал Роман Скляр.

2 августа 2024 года Роман Скляр доложил президенту о мерах по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Выступая 2 сентября с Посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что одной из первостепенных задач правительства остается обеспечение газом населения и экономики.

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