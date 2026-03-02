#Референдум-2026
#Казахмыс
Политика

Казахстан готовит пути эвакуации из Ирана через три страны

Казахстан готовит пути эвакуации из Ирана: открыты маршруты через три страны, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 00:00 Фото: freepik
Пресс-служба МИД РК заявила о том, что Казахстан договорился о содействии в эвакуации наших граждан из Ирана через соседние страны, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, с армянской стороной согласован вопрос беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении. Поддерживается постоянный контакт с руководством внешнеполитического ведомства Армении.

"Аналогичная работа проведена с азербайджанской стороной, которая выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации. С учетом того, что пропускной режим на сухопутных участках границы страны ограничен, пересечение требует получение специального разрешения. В соответствии с обращением двух граждан Посольством РК в Азербайджане было оперативно получено разрешение на въезд из Ирана через границу на КПП "Джульфа" (Нахчыван)", – говорится в сообщении.

Туркменистан также подтвердил готовность оказать содействие в обеспечении перехода государственной границы для эвакуации казахстанских граждан.

Работа в данном направлении продолжается непрерывно, дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальных ресурсах МИД и загранучреждений РК.

В целях обеспечения оперативного информирования МИД задействовал современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi. Совместно с компанией налажено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства.

До полной стабилизации ситуации в регионе призываем граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления. В этой связи настоятельно просим внимательно следить за официальными сообщениями МИД и загранучреждений РК.

Ранее состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева с министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, Таджикстана Сироджиддином Мухриддином, Туркменистана Рашидом Мередовым и Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

