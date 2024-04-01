Израиль нанес авиаудар по зданию консульства Ирана в столице Сирии
Фото: alhadath.net
Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате авиаудара Израиля, есть жертвы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет местное издание Irna, погиб иранский военный советник генерал Али Реза Захди, который до 2016 года руководил элитными силами "Кудс" в Ливане и Сирии.
По информации издания Al Hadath, всего в результате удара погибли восемь человек.
При этом сообщается, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали.
Ранее сообщалось, что 31 марта около 100 тыс. активистов собрались в Иерусалиме у здания парламента (кнессета) с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.
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