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Израиль нанес авиаудар по зданию консульства Ирана в столице Сирии

Израиль нанес авиаудар по зданию консульства Ирана в столице Сирии, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 00:15 Фото: alhadath.net
Здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате авиаудара Израиля, есть жертвы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Irna, погиб иранский военный советник генерал Али Реза Захди, который до 2016 года руководил элитными силами "Кудс" в Ливане и Сирии.

По информации издания Al Hadath, всего в результате удара погибли восемь человек.

При этом сообщается, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали.

Ранее сообщалось, что 31 марта около 100 тыс. активистов собрались в Иерусалиме у здания парламента (кнессета) с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа.

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