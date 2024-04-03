Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двое судей Верховного суда ушли в отставку

Двое судей Верховного суда ушли в отставку, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 15:22 Фото: freepik
3 апреля 2024 года депутаты Сената освободили от должностей двух судей Верховного суда Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, соответствующее представление поступило от главы государства.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жукенова Абдрашита Толегеновича и Кейкибасовой Зауре Балгазыевны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба достигли пенсионного возраста, имеют большой опыт работы – 28 лет и 31 год, соответственно", – сказал председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп. 

Депутаты поддержали данное представление.

В январе 2024 года Сенат отправил в отставку четырех судей Верховного суда.

Тамила Языкова
Сенат Парламента РК Верховный суд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: