Двое судей Верховного суда ушли в отставку

Фото: freepik

3 апреля 2024 года депутаты Сената освободили от должностей двух судей Верховного суда Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам председателя Сената Маулена Ашимбаева, соответствующее представление поступило от главы государства. "На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Жукенова Абдрашита Толегеновича и Кейкибасовой Зауре Балгазыевны от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку. Оба достигли пенсионного возраста, имеют большой опыт работы – 28 лет и 31 год, соответственно", – сказал председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп. Депутаты поддержали данное представление. В январе 2024 года Сенат отправил в отставку четырех судей Верховного суда.

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