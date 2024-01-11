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Сенат отправил в отставку четырех судей Верховного суда

Сенат отправил в отставку четырех судей Верховного суда Фото: gov.kz, sud.gov.kz, коллаж Zakon.kz
Сенат на пленарном заседании 11 января 2024 года поддержал представление президента об освобождении нескольких судей Верховного суда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Огласил представление главы государства председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда Касимова Акылтая Ахметжановича, Савиновой Альфии Сагдуловны, Сапаровой Айгуль Ануарбековны в связи с уходом в отставку, а также Исмаилова Ербола Жукатовича в связи с назначением на другую должность. Судьи Савинова и Сапарова достигли пенсионного возраста, судья Касимов достиг предельного возраста пребывания в должности судьи – 67 лет. Все имеют большой опыт судейской работы от 26 до 41 года".Денис Шипп

Судья Исмаилов решением Высшего евразийского экономического совета от 25 декабря 2023 года назначен на должность судьи суда Евразийского экономического союза с 1 января 2024 года.

"Все вышеназванные судьи пользуются большим авторитетом в судейском сообществе".Денис Шипп

12 октября 2023 года сенаторы проголосовали за освобождение от должности верховного судьи Сембека Баймаханова, Омиртая Ибраева, Улбосын Сулейменовой. Подробности здесь.

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