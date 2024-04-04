Нурлан Куматаев покинул пост акима Конаева

Информацию подтвердила пресс-секретарь акима Алматинской области Жанна Арынбекова.

Нурлан Куматаев родился 3 июня 1970 года в селе Черноводск Сайрамского района Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область). В 1991 году окончил Алматинский государственный медицинский институт (юрист, экономист).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности главного специалиста сельского и жилищного хозяйства аппарата акима Илийского района. С 2003 по 2004 год работал заместителем акима села Байсерке, с 2004 по 2005 год – начальником отдела по малому и среднему бизнесу аппарата акима Илийского района, с 2005 по 2016 год – руководителем ГУ "Отдела занятости и социальных программ", с 2016 по 2020 год – замакима Илийского района.