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Нурлан Куматаев покинул пост акима Конаева

Нурлан Куматаев покинул пост акима Конаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 18:01 Фото: gov.kz
Сегодня, 4 апреля 2024 года, стало известно, что Нурлан Куматаев покинул пост акима Конаева, который занимал с 25 мая 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердила пресс-секретарь акима Алматинской области Жанна Арынбекова.

"Нурлан Куматаев... ушел с поста по собственному желанию 28 марта текущего года", – сообщила она корреспонденту Zakon.kz.

Нурлан Куматаев родился 3 июня 1970 года в селе Черноводск Сайрамского района Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область). В 1991 году окончил Алматинский государственный медицинский институт (юрист, экономист).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности главного специалиста сельского и жилищного хозяйства аппарата акима Илийского района. С 2003 по 2004 год работал заместителем акима села Байсерке, с 2004 по 2005 год – начальником отдела по малому и среднему бизнесу аппарата акима Илийского района, с 2005 по 2016 год – руководителем ГУ "Отдела занятости и социальных программ", с 2016 по 2020 год – замакима Илийского района.

На должность акима Конаева был назначен 25 мая 2020 года.

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