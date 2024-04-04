Акорда анонсировала встречу Токаева и Мирзиёева

5 апреля в городе Хива состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе встречи главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также региональную повестку дня.

ДТП произошло 3 апреля на автодороге Самара – Шымкент, погибли восемь человек. По информации полиции, ДТП произошло возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, которым управлял гражданин Узбекистана. 4 апреля Токаев выразил соболезнования Мирзиёеву в связи произошедшей трагедией на трассе.

