Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова за помощь
Глава Казахстана также подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.
"Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям. В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.
В заключении разговора президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.
4 апреля 2024 года на заседании Жогорку Кенеша председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что Кыргызстан намерен отправить в Казахстан гуманитарную помощь в связи с паводками.