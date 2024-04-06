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Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова за помощь

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Садыра Жапарова за помощь, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 12:00 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Токаев поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана также подчеркнул, что это еще одно свидетельство истинной дружбы, солидарности и тесных союзнических отношений двух государств.

"Главы государств с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызских отношений по всем направлениям. В ходе беседы лидеры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

В заключении разговора президент Кыргызстана подтвердил, что в ближайшее время по приглашению Касым-Жомарта Токаева посетит Казахстан с официальным визитом.

4 апреля 2024 года на заседании Жогорку Кенеша председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что Кыргызстан намерен отправить в Казахстан гуманитарную помощь в связи с паводками.

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Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Паводки-2024
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