Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава Якутии посетит Казахстан в апреле и встретится с Токаевым

Глава Якутии посетит Казахстан в апреле и встретится с Токаевым, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 17:37 Фото: wikimedia
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетит Казахстан в апреле. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, визит главы Якутии начнется 17 и продолжится до 21 апреля. В Астане Айсен Николаев примет участие в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане, а также встретится с Касым-Жомартом Токаевым.

"В рамках визита запланированы его встречи с руководством страны и ряда государственных органов, а также проведение презентации инвестиционного и туристического потенциала Якутии, B2B встреч", – рассказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что Дни Республики Саха пройдут в двух городах – Астане и Алматы с 17 по 24 апреля.

В 2023 году Николаев уже посещал Казахстан с официальным визитом.

Читайте также

Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
Президент Армении назвал визит Токаева в Ереван историческим
Президент Армении назвал визит Токаева в Ереван историческим
Новый маршрут и улицы: о чем договорились Токаев с Пашиняном
Новый маршрут и переименования улиц: о чем договорились Токаев и Пашинян
Тамила Языкова
МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Якутия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
паводки, Актюбинская область
Казгидромет: В трех областях есть риск второй волны паводков
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
паводки
Максимальный пик паводка зафиксировали в Оренбурге
Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 10-ый процесс
Трансляция суда над Куандыком Бишимбаевым – 10-й процесс
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: