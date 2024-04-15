Глава Якутии посетит Казахстан в апреле и встретится с Токаевым

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетит Казахстан в апреле. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, визит главы Якутии начнется 17 и продолжится до 21 апреля. В Астане Айсен Николаев примет участие в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане, а также встретится с Касым-Жомартом Токаевым.

"В рамках визита запланированы его встречи с руководством страны и ряда государственных органов, а также проведение презентации инвестиционного и туристического потенциала Якутии, B2B встреч", – рассказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что Дни Республики Саха пройдут в двух городах – Астане и Алматы с 17 по 24 апреля.

В 2023 году Николаев уже посещал Казахстан с официальным визитом.