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Как Токаев встретил Жапарова в столице

Как Токаев встретил Жапарова в столице, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:51 Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.
Как Токаев встретил Жапарова в столице, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:51

Фото: akorda.kz

По данным Telegram-канала Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Как Токаев встретил Жапарова в столице, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:51

Фото: akorda.kz

Как Токаев встретил Жапарова в столице, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:51

Фото: akorda.kz

"В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов", – сказано в сообщении.

Как Токаев встретил Жапарова в столице, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:51

Фото: akorda.kz

Как Токаев встретил Жапарова в столице, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 16:51

Фото: akorda.kz

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Напомним, 9 апреля 2024 года по поручению Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов совершил краткосрочный рабочий визит в Кыргызстан. В Бишкеке Бектенова принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Бектенов передал слова приветствия от Токаева и выразил готовность правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.

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