Как Токаев встретил Жапарова в столице

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

По данным Telegram-канала Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

"В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz Фото: akorda.kz

Материал по теме Какую помощь направил Кыргызстан, рассказали в МИД Казахстана

Напомним, 9 апреля 2024 года по поручению Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов совершил краткосрочный рабочий визит в Кыргызстан. В Бишкеке Бектенова принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Бектенов передал слова приветствия от Токаева и выразил готовность правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.