Как Токаев встретил Жапарова в столице
Фото: akorda.kz
По данным Telegram-канала Акорды, в воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
"В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов", – сказано в сообщении.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
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Напомним, 9 апреля 2024 года по поручению Касым-Жомарта Токаева премьер-министр Олжас Бектенов совершил краткосрочный рабочий визит в Кыргызстан. В Бишкеке Бектенова принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Бектенов передал слова приветствия от Токаева и выразил готовность правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.
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