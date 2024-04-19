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О чем говорили Токаев и Жапаров на заседании Высшего совета Казахстана и Кыргызстана

Токаев, Жапаров, заседание высшего совета, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:32 Фото: akorda.kz
Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава нашего государства отметил, что казахско-кыргызские взаимодействия развиваются в духе стратегического партнерства.

"Укрепляются союзнические отношения. Сегодня мы подпишем историческое соглашение, которое откроет широкие возможности для развития двусторонних контактов. В этом нет никаких сомнений. Мы смотрим на это с большой надеждой. У нас есть весь необходимый потенциал. Уверен, заседание Высшего межгосударственного совета будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества и выведет наше партнерство на новый уровень", – заявил президент Казахстана.

Он сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания будут обсуждены наиболее актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

"Убежден, наше взаимодействие, прошедшее испытание временем, имеет большое будущее. В этом направлении мы должны приложить необходимые усилия. Работа Высшего межгосударственного совета придаст особый импульс развитию казахско-кыргызских отношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Кыргызской Республики отметил важность дальнейшего углубления партнерства по широкому спектру направлений.

"Сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-казахских отношений. Отрадно, что наши переговоры проходят в духе традиционно союзнических и стратегических связей. Кыргызстан проводит внешнюю политику, направленную на углубление двусторонних связей с Казахстаном. Важно поддерживать друг друга, думать о будущем и совместно решать проблемы. Органы исполнительной власти Кыргызстана осуществляют соответствующие меры для реализации решений Высшего межгосударственного совета между двумя странами. Уверен, что данные встречи придадут новый импульс взаимному сотрудничеству", – сказал Садыр Жапаров.

Президенты подчеркнули, что состоялся плодотворный обмен мнениями, определены приоритеты и дальнейшие задачи двустороннего взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выразили обоюдное стремление вывести отношения между Казахстаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.

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