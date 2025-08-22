Какие заявления сделали Токаев и Жапаров на заседании Высшего межгосударственного совета РК и КР

Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось седьмое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана. Об этом 22 августа 2025 года рассказали в пресс-службе президента РК, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность президенту Кыргызстана за приглашение и назвал целью своего официального визита укрепление казахско-кыргызских связей и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

"Убежден, что благодаря политическому диалогу на высоком уровне взаимодействие между нашими странами выйдет на качественно новый уровень. Казахи и кыргызы – братские народы, связанные общей историей и судьбой. Наши страны неизменно поддерживали друг друга и в трудную минуту, и в радостные дни. Наша дружба, выдержавшая испытание временем, – это завещанное предками духовное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Сегодня отношения между двумя народами переросли в нерушимое партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении. Связи между двумя странами развиваются в духе союзничества. Кыргызстан – один из основных стратегических партнеров Казахстана в регионе. Объем двусторонней торговли достиг около 2 млрд долларов. Имеются все возможности увеличить этот показатель. Инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом, что позволило успешно реализовать ряд совместных проектов. Мы координируем действия в водно-энергетической отрасли. Укрепляются связи в культурно-гуманитарной сфере", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

По словам президента Казахстана, наша страна уделяет особое внимание углублению взаимодействия с Кыргызстаном.

"В прошлом году мы подписали исторический Договор об углублении и расширении союзнических отношений. Сегодня мы принимаем Комплексный план сотрудничества. Уверен, что эти важные шаги придадут новый импульс развитию казахско-кыргызских отношений. Правительствам обеих стран следует руководствоваться целями и задачами, обозначенными в этом плане", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров подчеркнул, что привержен курсу на всестороннее укрепление отношений с Казахстаном в духе дружбы, добрососедства и исконного братства.

"Казахстан – наш самый близкий сосед, братская страна, занимающая особое место во внешней политике Кыргызстана, один из наших основных торговых партнеров. С глубоким удовлетворением хочу отметить, что благодаря Вашей личной поддержке, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, между нашими государствами уверенно развиваются стратегическое партнерство и союзнические отношения. Издавна наши народы жили в согласии и дружбе, поддерживая друг друга. В этой связи глубоко убежден, что на основе сложившихся традиций дружбы мы сможем совместно решать все возникающие вопросы, ведь кыргызы и казахи – народы-близнецы. Великий Абай говорил: "Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов", – сказал президент Кыргызстана.

Фото: akorda.kz

В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

С докладами выступили заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков, министр транспорта и коммуникаций КР Абсаттар Сыргабаев, директор Пограничной службы ГКНБ КР Абдикарим Алимбаев, министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев, министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Фото: akorda.kz

"Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактияр Орозов объявили об открытии филиала Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева на базе Ошского государственного университета", – заключили в пресс-службе президента РК.

Обновлено в 13:55

По итогам двусторонних переговоров было принято совместное заявление глав Казахстана и Кыргызстана.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров также подписали решения седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Фото: akorda.kz

Членами официальных делегаций были подписаны Дорожная карта по увеличению двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов до 2030 года и другие межправительственные и межведомственные документы.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.

22 августа официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Позднее президенты РК и КР провели переговоры.