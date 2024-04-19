Казахстан и Кыргызстан готовятся подписать историческое соглашение

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с Садыром Жапаровым в Акорде 19 апреля 2024 года анонсировал подписание исторического для Казахстана и Кыргызстана документа, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит президента Кыргызстана имеет особое значение для сторон.

"Кыргызстан для нас – братская страна, важный и надежный партнер. Незыблемая дружба наших народов основана на общей истории и духовных ценностях. Казахстанско-кыргызские отношения развиваются в духе стратегического партнерства. Сегодня мы подпишем исторический документ – Договор об углублении и расширении союзнических отношений, который придаст новый импульс развитию казахско-кыргызских связей. Народная мудрость гласит: "Қырғыз бен қазақтай бір-біріне жақын халық жоқ" ("Нет более близких народов, чем кыргызы и казахи". – Прим. ред.). Нет сомнений, что этот важный документ придаст новый импульс развитию двусторонних отношений", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на динамичное развитие двусторонних контактов, особый импульс которым, по его мнению, придают активный политический диалог, тесные межправительственные и межпарламентские связи.

"Наше двустороннее торгово-экономическое сотрудничество крепнет с каждым годом. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов и вырос на 26%. Мы нацелены увеличить этот показатель до 2 млрд долларов. В этом направлении также реализуется ряд перспективных проектов. В целом, договоренности в торгово-экономической сфере выполняются", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Садыру Жапарову и народу Кыргызстана за оказанную братскую гуманитарную помощь в связи с масштабными паводками в ряде регионов Казахстана.



Президент Кыргызстана в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

"Казахстан – наш близкий сосед, братская страна и один из основных торговых партнеров. Казахстан – приоритет в нашей внешней политике. Между нашими странами нет никаких политических и региональных разногласий. С первых дней моего президентства Вы постоянно поддерживаете меня в международных структурах и вопросах, касающихся расширения кыргызско-казахских отношений. Мы готовы оказать братскому казахскому народу посильную помощь в ликвидации последствий паводков. Наши страны связывают узы многовековой дружбы, братства, добрососедства, общая культура, духовность и религия. Уверен, наше взаимное сотрудничество, стратегическое партнерство будут и дальше укрепляться", – сказал Садыр Жапаров.

В Акорде ранее состоялась церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Его в своей резиденции встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

