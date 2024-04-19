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Назначен новый аким Конаева

Назначен новый аким Конаева, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:10 Фото: gov.kz
Распоряжением акима Алматинской области Асхат Бердиханов назначен на должность акима Конаева. Об этом 19 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе областного акимата, сообщает Zakon.kz.

Асхат Бердиханов родился 6 февраля в 1975 году. В 1995 году окончил Павлодарский машиностроительный колледж по специальности "Электрооборудование промышленных предприятий", в 2005 году – Павлодарский государственный университет им. С.М. Торайгырова по специальности "Юриспруденция", в 2015 году – Евразийский технологический университет по специальности "Электроэнергетика", в 2017 году – Павлодарский государственный университет им. С.М. Торайгырова на магистра технических наук в сфере энергетики и электротехники, в 2022 году – окончил Карагандинский технический университет им. А. Сагинова по специальности "Строительство".

Трудовую деятельность начал в 1995 году электромонтером Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях. Занимал должности заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления Samruk-Kazyna Construction, заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первым заместителем председателя правления – главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции им. У. Кантаева.

С марта 2023 года по настоящее время работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

Напомним, с 25 мая 2020 года должность акима Конаева занимал Нурлан Куматаев. 4 апреля 2024 года стало известно, что он "ушел с поста по собственному желанию 28 марта".

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