Нового районного акима назначили в Акмолинской области: что известно о нем

Асхат Ахмедьянов назначен акимом Аршалынского района Акмолинской области. Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе областного акимата, сообщает Zakon.kz.

Кадровые изменения утверждены соответствующим распоряжением главы региона. Известно, что Асхат Ахмедьянов родился 29 мая 1992 года в селе Комсомольское Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

В 2013 году окончил университет "Туран-Астана" по специальности "государственное и местное управление".

Свой трудовой путь в государственной службе он начал в 2014 году с должности главного специалиста аппарата акима Новоалександровского сельского округа Атбасарского района, где проработал до 2017 года. Затем занимал аналогичную должность в сельском округе Бастау того же района.

В период с 2017 по 2019 год возглавлял Покровский сельский округ Атбасарского района, а после был назначен руководителем районного отдела предпринимательства.

С 2021 по 2023 год работал акимом Макеевского сельского округа Атбасарского района. Позже перешел на должность заместителя акима Зерендинского района, которую занимал до 2026 года.

С февраля 2026 года до настоящего назначения Асхат Ахмедьянов руководил управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что распоряжением акима региона Марата Ахметжанова Касенов и Есжанов освобождены от занимаемых должностей.