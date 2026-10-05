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События

Нового районного акима назначили в Акмолинской области: что известно о нем

Фото: t.me/aqmola_region, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 19:54 Фото: t.me/aqmola_region
Асхат Ахмедьянов назначен акимом Аршалынского района Акмолинской области. Об этом 5 октября 2026 года рассказали в пресс-службе областного акимата, сообщает Zakon.kz.

Кадровые изменения утверждены соответствующим распоряжением главы региона. Известно, что Асхат Ахмедьянов родился 29 мая 1992 года в селе Комсомольское Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

В 2013 году окончил университет "Туран-Астана" по специальности "государственное и местное управление".

Свой трудовой путь в государственной службе он начал в 2014 году с должности главного специалиста аппарата акима Новоалександровского сельского округа Атбасарского района, где проработал до 2017 года. Затем занимал аналогичную должность в сельском округе Бастау того же района.

  • В период с 2017 по 2019 год возглавлял Покровский сельский округ Атбасарского района, а после был назначен руководителем районного отдела предпринимательства.
  • С 2021 по 2023 год работал акимом Макеевского сельского округа Атбасарского района. Позже перешел на должность заместителя акима Зерендинского района, которую занимал до 2026 года.
  • С февраля 2026 года до настоящего назначения Асхат Ахмедьянов руководил управлением предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что распоряжением акима региона Марата Ахметжанова Касенов и Есжанов освобождены от занимаемых должностей.

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