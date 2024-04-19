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Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане

Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 20:31 Фото: primeminister.kz
Куандык Кажкенов, Батырбек Абдышев и Батырбек Абдышев 19 апреля получили должности в трех министерствах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Постановлениями правительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, Абдышев Батырбек Кадырбекович – вице-министром по чрезвычайным ситуациям, Коняшкин Ростислав Анатольевич – вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Академию "Кокше".

Трудовую деятельность начал в 2006 г. инженером-электриком в частной компании.

В 2008-2009 гг. – инженер-проектировщик в научно-техническом центре.

С 2009 года работал в структуре РГП "Госэкспертиза".

С 2021 г. по настоящее время – генеральный директор РГП "Госэкспертиза".

Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных сил РК.

В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в г. Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО "Правительство для граждан", Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

С 2021 г. по настоящее время – председатель правления АО "Национальные информационные технологии".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля своим указом назначил судей областных судов в трех регионах, также он сменил главу Военного суда. 

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