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Политика

Освобожден от должности вице-министр по ЧС Серик Туленбергенов

вице-министр по ЧС Серик Туленбергенов, освобождение от должности, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:14 Фото: primeminister.kz
Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Причину 2 июня 2025 года назвали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Туленбергенов Серик Тулювгалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу".

Серик Туленбергенов родился 13 декабря 1974 года в городе Чарске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист"; Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "юрист".

Трудовой стаж начинал бухгалтером в ТОО "АРЖ" (03.05.1995-27.11.1996). В разные годы работал контролером-ревизором государственных предприятий отделения Комитета финансового контроля Министерства финансов РК; директором и генеральным директором ТОО; главным специалистом по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности ВКО; замакима Риддера; замакима Актюбинской области; советником председателя правления НУХ "Байтерек"; депутатом маслихата Семея; руководителем Управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай.

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов был назначен в марте 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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