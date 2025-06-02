Освобожден от должности вице-министр по ЧС Серик Туленбергенов

Серик Туленбергенов освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Причину 2 июня 2025 года назвали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Туленбергенов Серик Тулювгалиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК в связи с переходом на другую работу".

Серик Туленбергенов родился 13 декабря 1974 года в городе Чарске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист"; Казахстанско-Американский свободный университет по специальности "юрист".

Трудовой стаж начинал бухгалтером в ТОО "АРЖ" (03.05.1995-27.11.1996). В разные годы работал контролером-ревизором государственных предприятий отделения Комитета финансового контроля Министерства финансов РК; директором и генеральным директором ТОО; главным специалистом по привлечению инвестиций Управления предпринимательства и промышленности ВКО; замакима Риддера; замакима Актюбинской области; советником председателя правления НУХ "Байтерек"; депутатом маслихата Семея; руководителем Управления энергетики и ЖКХ акимата области Абай.

Вице-министром по чрезвычайным ситуациям Серик Туленбергенов был назначен в марте 2024 года.