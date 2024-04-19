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Президент поменял председателей областных судов в трех регионах

Токаев поменял председателей областных судов в трех регионах, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:46 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля своим указом назначил судей областных судов в трех регионах, также он сменила главу Военного суда, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что указом президента на должность председателя Мангистауского областного суда назначен Ербол Рахимбеков с освобождением от должности председателя суда города Шымкента. На его место назначен Адилхан Шайхисламов, который ранее был председателем судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны.

Также на должность председателя Туркестанского областного суда назначен Айдос Султанов, который ранее был главой председателя судебной коллегии по уголовным делам этой же области.

Вместе с тем на должность председателя Военного суда назначен Галымжан Насирдинов. Его освободили от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда РК.

Токаев также на должность председателя Алматинского областного суда назначил судью Верховного суда Талгата Ибрашева.

Указом главы государства на должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК назначена судья Верховного суда Назгуль Рахметуллина.

Ранее сообщалось о другом назначении. Распоряжением акима Алматинской области Асхат Бердиханов назначен на должность акима Конаева. Об этом 19 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе областного акимата. 

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