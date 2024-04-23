Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Министр иностранных дел Великобритании прилетит в Астану

Министр иностранных дел Великобритании посетит Астану, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 11:22 Фото: akorda.kz
24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе МИД РК.

"В ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу", – говорится в сообщении.

В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

15 апреля сообщалось, что глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетит Казахстан в апреле.

Читайте также

Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками
Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками
Бектенов, паводки, компенсация
Дополнительную компенсацию выплатят пострадавшим от паводков
Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане
Ирина Капитанова
Астана МИД РК Великобритания Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
В Алматы сильный дождь, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
В Алматы сильный дождь и гроза, в Астане без осадков: какой будет погода в ближайшие три дня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: