Министр иностранных дел Великобритании прилетит в Астану
Фото: akorda.kz
24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе МИД РК.
"В ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу", – говорится в сообщении.
В рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.
По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.
15 апреля сообщалось, что глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев посетит Казахстан в апреле.
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