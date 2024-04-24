Британский политик: у Казахстана есть возможность для партнерства

24 апреля состоялся официальный визит министра иностранных дел по делам Содружества и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дэвид Кэмерон во время переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявил, что у Казахстана есть возможность для партнерства.

"Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Центральная Азия – важный регион на стыке России, Китая, Ирана, Афганистана. У региона много глобальных вызовов. Нам важно сказать, что Великобритания хочет быть вашим партнером в части развития образования, торговых отношений, борьбы с изменением климата. Мы не просим вас выбирать между нами и кем-то другим", – сказал министр иностранных дел Великобритании.

23 апреля стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане.