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Британский политик: у Казахстана есть возможность для партнерства

МИД, Великобритания, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 20:20 Фото: Telegram/pressmfakz
24 апреля состоялся официальный визит министра иностранных дел по делам Содружества и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дэвид Кэмерон во время переговоров с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу заявил, что у Казахстана есть возможность для партнерства. 

"Это будет взаимовыгодное сотрудничество. Центральная Азия – важный регион на стыке России, Китая, Ирана, Афганистана. У региона много глобальных вызовов. Нам важно сказать, что Великобритания хочет быть вашим партнером в части развития образования, торговых отношений, борьбы с изменением климата. Мы не просим вас выбирать между нами и кем-то другим", –  сказал министр иностранных дел Великобритании. 

23 апреля стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку дал согласие на встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане. 

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