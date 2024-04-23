Что будет в домах, которые построят для пострадавших от паводков

Фото: primeminister.kz

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 23 апреля рассказал о том, в каком виде будут выдавать дома казахстанцам, которые пострадали во время паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что дома будут в чистовой отделке. "Сейчас строительство начато уже в Актюбинской области в поселке Кобда. Там, где у нас река разлилась и залила населенный пункт. Там уже подведена инфраструктура, на этих участках мы начали строительство 87 домов. Возможно, мы будем расширяться, потому что пострадавших домов там чуть больше", – заявил Канат Шарлапаев. По его словам, планируется обеспечить дома всей необходимой мебелью. "Какие-то базовые вещи будем приобретать. Самое необходимое. По тем регионам, где уже ушла вода, мы подбираем земельные участки. У нас есть по Актобе готовность по земельным участкам. Она составляет порядка 43%. Их уже определили. По Костанаю уже много готовых участков. Там обеспечение участков с готовой инфраструктурой порядка 100%. Акиматы эту работу ведут. Первое, что мы должны сделать, это выбрать правильное местоположение, которое потом не будет подтоплено", – резюмировал министр. Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев 23 апреля также рассказал о том, когда будут восстанавливать жилье пострадавшим от паводков казахстанцам. Читайте также Токаев поблагодарил Мирзиёева за помощь в связи с паводками Министр иностранных дел Великобритании прилетит в Астану Дополнительную компенсацию выплатят пострадавшим от паводков

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