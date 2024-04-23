Когда пострадавшим от паводков казахстанцам восстановят дома, рассказали в правительстве

Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев 23 апреля рассказал о том, как будут восстанавливать жилье пострадавшим от паводков казахстанцам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, правительства утвердило два механизма в случае, если жилье, пострадавшее от паводков, будет признано непригодным для восстановления.

"По решению акиматов в данном регионе приобретается квартира по выбору, согласованному с пострадавшим, либо мы заново строим жилье. Это делается для того, чтобы максимально обеспечить гибкость этого механизма и ускорить обеспечение людей жильем. Очевидно, покупать быстрее, чем строить. В целом задача стоит в максимально короткий срок выстроить жилье и максимально обеспечить за летний сезон всех людей жильем", – рассказал Канат Шарлапаев.

При этом он подчеркнул, что восстанавливать жилье в зонах подтопления не планируют. Новое жилье будут строить в безопасных от паводков местах.

"Восстановление жилья в местах подтопления мы не поддерживаем. Даже если есть пожелание у человека остаться там, где он живет, восстанавливать жилье в зоне подтопления мы не будем, потом что по факту эта ситуация будет повторяться каждый год. Такие случаи есть. Мы будем восстанавливать жилье там, где подтоплений в будущем не ожидается", – заявил Канат Шарлапаев.

Он добавил, что также после заключения и технического освидетельствования жилья акиматом будут выделяться денежные средства на компенсацию ремонта, либо ремонт будут проводить за счет акимата строительной компанией, которую выберут местные исполнительные органы.

Ранее в МЧС рассказали о текущей ситуации по паводкам в Казахстане.