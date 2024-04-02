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Законодательство РК

Сколько будет стоить каждый новый дом для пострадавших от паводков

Паводки, Казахстан, новые дома, стоимость, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 13:03 Фото: primeminister.kz
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 2 апреля 2024 года рассказал, сколько в среднем предусмотрят на строительство каждого дома для людей, пострадавших в паводках, сообщает Zakon.kz.

По словам Шарлапаева, акиматы собирают информацию и ведут подсчет поврежденных водой домов.

"Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после – из республиканского бюджета. Сейчас 22 млн тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 квадратов на дом или стоимость 2-комнатой квартиры, 281 тыс. тенге за 1 квадратный метр. В дальнейшем деньги будут выделяться из бюджета, исходя из этой стоимости", – ответил министр промышленности и строительства РК.

Журналисты уточнили у вице-министра по чрезвычайным ситуациям Бауыржана Сыздыкова, где будут строить новые дома для пострадавших от паводков. 

"Создана рабочая группа на правительственном уровне. Сейчас акиматы тоже на своих уровнях создали такие же комиссии. Они все будут смотреть, и ни один человек не останется без внимания, вне поля зрения", – сказал Сыздыков.

Как заявил вице-министр, комиссии и рабочие группы коллегиально и экспертно будут решать, где заново строить дома. Самое главное, чтобы в безопасных зонах.

По данным МЧС РК, в зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба.

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