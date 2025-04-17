Касым-Жомарт Токаев принял своих заместителей в АНК
По данным, опубликованным на сайте Акорды, глава государства отметил особую роль АНК в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.
В ходе встречи президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии Ассамблеи, а также о проведении мероприятий в рамках 30-летия АНК.
Глава государства также обратил внимание на значимость широкого вовлечения всех этнокультурных объединений и общественных структур Ассамблеи в проведение юбилейных мероприятий.
Фото: akorda.kz
В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере межэтнических отношений.
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