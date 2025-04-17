Касым-Жомарт Токаев принял своих заместителей в АНК

Сегодня, 17 апреля 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК) Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова с вступлением в должность, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным на сайте Акорды, глава государства отметил особую роль АНК в реализации государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.

В ходе встречи президенту была представлена информация о подготовке к предстоящей XXXIV сессии Ассамблеи, а также о проведении мероприятий в рамках 30-летия АНК.

Глава государства также обратил внимание на значимость широкого вовлечения всех этнокультурных объединений и общественных структур Ассамблеи в проведение юбилейных мероприятий.

Фото: akorda.kz

В завершение встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы в сфере межэтнических отношений.

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