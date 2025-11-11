Казахстан и Израиль заявили о сотрудничестве по водным ресурсам
Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерство регионального сотрудничества Государства Израиль подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы казахстанского ведомства, направления сотрудничества включают:
- модернизацию водохозяйственной инфраструктуры;
- эффективное использование водных ресурсов;
- внедрение водосберегающих технологий и повторного использования воды;
- обмен опытом в области инноваций и технологий, в частности, в области сбора, управления и обработки данных с использованием дистанционного зондирования.
"Документ также предусматривает обмен опытом цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, обмен опытом в области управления рисками наводнений и засух, совместное научное и техническое сотрудничество, а также совместную подготовку квалифицированных специалистов", – говорится в сообщении.
В рамках церемонии подписания меморандума министры провели двустороннюю встречу с участием представителей ведущих компаний Израиля. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и разработку совместных программ по обучению казахстанских специалистов водного хозяйства на израильских предприятиях.
