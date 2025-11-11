#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
523.58
605.36
6.45
События

Казахстан и Израиль заявили о сотрудничестве по водным ресурсам

Казахстан и Израиль подписали Меморандум о водных ресурсах, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 08:13 Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерство регионального сотрудничества Государства Израиль подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы казахстанского ведомства, направления сотрудничества включают:

  • модернизацию водохозяйственной инфраструктуры;
  • эффективное использование водных ресурсов;
  • внедрение водосберегающих технологий и повторного использования воды;
  • обмен опытом в области инноваций и технологий, в частности, в области сбора, управления и обработки данных с использованием дистанционного зондирования.
"Документ также предусматривает обмен опытом цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов, обмен опытом в области управления рисками наводнений и засух, совместное научное и техническое сотрудничество, а также совместную подготовку квалифицированных специалистов", – говорится в сообщении.

В рамках церемонии подписания меморандума министры провели двустороннюю встречу с участием представителей ведущих компаний Израиля. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, включая внедрение водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и разработку совместных программ по обучению казахстанских специалистов водного хозяйства на израильских предприятиях.

Также на днях глава Минздрава обратилась к казахстанцам с важной информацией после резонанса в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Как будут распределять водные ресурсы между областями Казахстана
11:57, 21 августа 2024
Как будут распределять водные ресурсы между областями Казахстана
Министерству водных ресурсов обновили задачи и функции
12:02, 19 августа 2025
Министерству водных ресурсов обновили задачи и функции
Управление водными ресурсами Казахстана: обновлена концепция
12:09, 06 июня 2024
Управление водными ресурсами Казахстана: обновлена концепция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: