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Токаев обозначил ряд задач для развития МФЦА

Ренат Бектуров проинформировал главу государства о результатах деятельности МФЦА , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:05 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, сообщает Zakon.kz.

Ренат Бектуров проинформировал главу государства, что с момента запуска финансовый центр помог привлечь в страну инвестиции на сумму более 11 млрд долларов (включая 3,5 млрд за 2023 год и первые три месяца текущего года), превысив первоначальный целевой показатель, установленный к 2025 году, передает Акорда.

Также он доложил, что в 2023 году в МФЦА было зарегистрировано рекордное количество новых участников – более 670 компаний (в целом –  более 2600 компаний из 78 стран мира):

  • участники центра в 2023 году и первые три месяца текущего года выплатили в бюджет страны налогов на сумму 48,7 млрд тенге;
  • успешно функционируют институты разрешения споров в лице Суда МФЦА и Международного арбитражного центра, которые в 2023 году рассмотрели 767 коммерческих дел.

Президент обозначил ряд актуальных задач для дальнейшего развития финансового центра. В частности, он отметил важную роль МФЦА в привлечении зеленого фондирования для региона и развитии Среднего коридора. Более 60% зеленых облигаций и кредитов в стране были выданы при поддержке Центра зеленых финансов МФЦА. В юрисдикции финансового центра функционируют совместные предприятия в рамках проекта Среднего коридора.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что, активно используя инфраструктуру МФЦА для заключения сделок, государственным органам и курирующим финансовым институтам необходимо консолидировать усилия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана.

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