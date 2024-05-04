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Токаев планирует 8-9 мая визит в Россию

Токаев планирует 8-9 мая визит в Россию, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 14:30 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС.

Посол напомнил, что встречи между президентами двух стран проходят регулярно.

"После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза – на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву".  Посол Казахстана в России Даурен Абаев

В этом году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ. Соответственно, в рамках этих форматов также будут встречи между лидерами.

"Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год".  Посол Казахстана в России Даурен Абаев

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.

После теракта в "Крокус Сити Холле" Токаев выступил с его решительным осуждением.

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