Токаев планирует 8-9 мая визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев в интервью ТАСС.



Посол напомнил, что встречи между президентами двух стран проходят регулярно.



"После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза – на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву". Посол Казахстана в России Даурен Абаев

В этом году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ. Соответственно, в рамках этих форматов также будут встречи между лидерами.



"Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год". Посол Казахстана в России Даурен Абаев

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.

После теракта в "Крокус Сити Холле" Токаев выступил с его решительным осуждением.

