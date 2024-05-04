Токаев планирует 8-9 мая визит в Россию
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявил посол Казахстана в России
Даурен Абаев в интервью ТАСС.
Посол напомнил, что встречи между президентами
двух стран проходят регулярно.
"После визита Владимира Путина в Казахстан в октябре наши президенты встречались уже два раза – на саммитах ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге и в феврале в Казани на Играх будущего. 8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву". Посол Казахстана в России Даурен Абаев
В этом году Казахстан председательствует в ШОС и ОДКБ. Соответственно,
в рамках этих форматов также будут встречи между лидерами.
"Кроме того, мы собираемся в Уфу, где пройдет Межрегиональный форум между Казахстаном и Россией. Повестка достаточно насыщенная на этот год". Посол Казахстана в России Даурен Абаев
8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ЕАЭС.
После теракта в "Крокус Сити Холле" Токаев выступил с его решительным осуждением.
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