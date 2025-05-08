Токаев по приглашению Путина прибыл в Россию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву. Об этом 8 мая 2025 года проинформировали в пресс-службе нашего президента, сообщает Zakon.kz.

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"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В пресс-службе президента Казахстана уточнили, что сегодня в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет ряд встреч с главами иностранных государств.

О том, что Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ, стало известно 27 ноября 2024 года.