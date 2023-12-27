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Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Россию

Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Россию Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил рабочую поездку в Россию, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовала Акорда.


25 декабря 2023 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург.

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Президент Казахстана принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с лидерами стран СНГ, читайте в нашем материале. 

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