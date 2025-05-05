Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Об этом сегодня, 5 мая 2025 года, проинформировала пресс-служба президента, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить: воинское звание вице-адмирал: Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу; воинское звание генерал-майор: Довганюку Анатолию Андреевичу,

Исабекову Алмасу Тынышбековичу,

Камалову Рамилю Фаткуловичу,

Манап Даурен Мухтарханұлы,

Маралову Женису Мухамедкалиевичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Бартеневу Денису Валерьевичу,

Ибраеву Рустаму Жияновичу,

Кусаинову Нуржану Маратовичу,

Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,

Токтамысову Асхату Байбатыровичу; специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК: Тореханову Роману Алмахановичу; специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы: Макажанову Ернару Абсеитовичу,

Рахимову Арману Тастемировичу; специальное звание генерал-майор службы экономических расследований: Абдыханову Куату Аманбековичу,

Югаю Андрею Анатольевичу; специальное звание генерал-майор полиции: Аленову Бауржану Толегеновичу,

Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,

Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,

Кусаинову Саркытбаю Закировичу,

Султанбаеву Кайсару Абилековичу; классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Акылбекову Даулету Ертаевичу,

Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,

Карипбекову Серику Акмырзиновичу,

Садырбекову Габиту Амангельдиевичу. Материал по теме Отличительную черту казахского народа назвал Токаев Также Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

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