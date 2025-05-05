Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Об этом сегодня, 5 мая 2025 года, проинформировала пресс-служба президента, сообщает Zakon.kz.
Из документа следует, что Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:
воинское звание вице-адмирал:
- Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;
воинское звание генерал-майор:
- Довганюку Анатолию Андреевичу,
- Исабекову Алмасу Тынышбековичу,
- Камалову Рамилю Фаткуловичу,
- Манап Даурен Мухтарханұлы,
- Маралову Женису Мухамедкалиевичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
- Бартеневу Денису Валерьевичу,
- Ибраеву Рустаму Жияновичу,
- Кусаинову Нуржану Маратовичу,
- Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,
- Токтамысову Асхату Байбатыровичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК:
- Тореханову Роману Алмахановичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
- Макажанову Ернару Абсеитовичу,
- Рахимову Арману Тастемировичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
- Абдыханову Куату Аманбековичу,
- Югаю Андрею Анатольевичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
- Аленову Бауржану Толегеновичу,
- Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,
- Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,
- Кусаинову Саркытбаю Закировичу,
- Султанбаеву Кайсару Абилековичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
- Акылбекову Даулету Ертаевичу,
- Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,
- Карипбекову Серику Акмырзиновичу,
- Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.
Материал по теме
Отличительную черту казахского народа назвал Токаев
Также Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript