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Политика

Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 14:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Об этом сегодня, 5 мая 2025 года, проинформировала пресс-служба президента, сообщает Zakon.kz.

Из документа следует, что Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:

воинское звание вице-адмирал:

  • Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу;

воинское звание генерал-майор:

  • Довганюку Анатолию Андреевичу,
  • Исабекову Алмасу Тынышбековичу,
  • Камалову Рамилю Фаткуловичу,
  • Манап Даурен Мухтарханұлы,
  • Маралову Женису Мухамедкалиевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

  • Бартеневу Денису Валерьевичу,
  • Ибраеву Рустаму Жияновичу,
  • Кусаинову Нуржану Маратовичу,
  • Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу,
  • Токтамысову Асхату Байбатыровичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны РК:

  • Тореханову Роману Алмахановичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

  • Макажанову Ернару Абсеитовичу,
  • Рахимову Арману Тастемировичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

  • Абдыханову Куату Аманбековичу,
  • Югаю Андрею Анатольевичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

  • Аленову Бауржану Толегеновичу,
  • Алиеву Каиркену Жетписбаевичу,
  • Аяганову Сагиндику Кузембаевичу,
  • Кусаинову Саркытбаю Закировичу,
  • Султанбаеву Кайсару Абилековичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

  • Акылбекову Даулету Ертаевичу,
  • Басшыбаеву Мадияру Бекеновичу,
  • Карипбекову Серику Акмырзиновичу,
  • Садырбекову Габиту Амангельдиевичу.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 14:40
Отличительную черту казахского народа назвал Токаев

Также Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды военнослужащим, спасателям и сотрудникам силовых структур.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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