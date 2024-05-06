Токаев: Наша армия должна быть готова

Во время церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов 6 мая 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в нынешнее время значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что казахстанские военнослужащие проявляют профессионализм и безупречную боевую выучку, участвуя в различных миротворческих операциях под эгидой ООН.

"Недавно Казахстан впервые получил мандат Организации Объединенных Наций на самостоятельное выполнение миссии на Голанских высотах. За последние годы мы значительно укрепили позиции в рейтинге военной мощи стран мира – это наглядно свидетельствует о высокой боеготовности и слаженности наших войск". Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство и установил дружественные отношения со всеми странами.

"Мы уверены, что любой конфликт следует решать путем конструктивного диалога. Однако нельзя проявлять беспечность и бездействовать. Наша армия должна быть готова дать отпор различным угрозам. Сильная армия – опора страны". Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке.