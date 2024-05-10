Как прошел отопительный сезон в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
Возникающие технологические нарушения были ликвидированы в нормативные сроки. Энергоисточники были обеспечены нормативным запасом основного и резервного топлива. Об итогах отопительного сезона и подготовке к предстоящему отопительному периоду доложил на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, максимум электрической нагрузки был достигнут 13 декабря 2023 года и составил 16 626 МВт. Благодаря плановому импорту электрической энергии удалось выполнить все запланированные ремонтные работы на электрических станциях, что позволило за 4 месяца текущего года увеличить выработку на 4% больше от уровня прошлого года.
"Реализуемое усиление энергетического контроля за работой электростанций послужило снижению на 87% случаев несоблюдения температурного графика. Технологические нарушения на электростанциях снизились на 45% до 1070 случаев. По указанным технологическим нарушениям Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и выданы рекомендации для исключения повторения подобных случаев. Отмечаем ряд незавершенных ремонтных работ с 2023 года на электростанциях. При этом они не повлияли на стабильное прохождение отопительного периода. По каждому предприятию министерством совместно с акиматом установлен контроль", – сказал глава ведомства.
Дополнительное
внимание министерства было уделено прохождению отопительного сезона по ТОО "МАЭК",
а также ТЭЦ в городах Степногорск, Экибастуз, Жезказган, Темиртау, Шахтинск,
Риддер и Кентау. Контроль за указанными энергопредприятиями будет продолжен и в
рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
В соответствии с
графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях в
текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На
разных стадиях ремонтные работы ведутся на 2 энергоблоках, 12 котлах и 2
турбинах. Уже завершен ремонт на 1 энергоблоке, 1 котле и 4 турбинах.
По электрическим сетям
запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тысяч км,
а также 423 единиц высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей
ведутся в соответствии с утвержденными графиками. На электрических станциях во
всех регионах ремонтные работы ведутся согласно графикам, отставаний нет.
Для повышения
инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности
энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством:
- скорректированы
предельные тарифы на электрическую энергию для 25 энергопроизводящих
организаций, где средний рост составил 20%;
- увеличен предельный
тариф на рынке электрической мощности c 590 тыс. тенге до 1,065млн тенге за 1
МВт в месяц;
- увеличен годовой
лимит возвратных инвестиций с 32 до 428 млрд тенге.
"Принятые меры в 2024 году позволят привлечь порядка 327 млрд тенге, что на 44% больше уровня прошлого года. Заблаговременно, согласно поданным заявкам, из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время", – заверил Алмасадам Саткалиев.
Ранее министр сообщил, что добыча нефти в Казахстане, которая снизилась на фоне масштабных паводков, вернулась в штатный режим.