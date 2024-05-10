Как прошел отопительный сезон в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Осенне-зимний период 2023-2024 года прошел стабильно, крупных аварий на энергетических предприятиях удалось избежать, сообщает Zakon.kz.

Возникающие технологические нарушения были ликвидированы в нормативные сроки. Энергоисточники были обеспечены нормативным запасом основного и резервного топлива. Об итогах отопительного сезона и подготовке к предстоящему отопительному периоду доложил на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

По его словам, максимум электрической нагрузки был достигнут 13 декабря 2023 года и составил 16 626 МВт. Благодаря плановому импорту электрической энергии удалось выполнить все запланированные ремонтные работы на электрических станциях, что позволило за 4 месяца текущего года увеличить выработку на 4% больше от уровня прошлого года.

"Реализуемое усиление энергетического контроля за работой электростанций послужило снижению на 87% случаев несоблюдения температурного графика. Технологические нарушения на электростанциях снизились на 45% до 1070 случаев. По указанным технологическим нарушениям Комитетом энергонадзора проведены соответствующие расследования и выданы рекомендации для исключения повторения подобных случаев. Отмечаем ряд незавершенных ремонтных работ с 2023 года на электростанциях. При этом они не повлияли на стабильное прохождение отопительного периода. По каждому предприятию министерством совместно с акиматом установлен контроль", – сказал глава ведомства.

Дополнительное внимание министерства было уделено прохождению отопительного сезона по ТОО "МАЭК", а также ТЭЦ в городах Степногорск, Экибастуз, Жезказган, Темиртау, Шахтинск, Риддер и Кентау. Контроль за указанными энергопредприятиями будет продолжен и в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.



В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин. На разных стадиях ремонтные работы ведутся на 2 энергоблоках, 12 котлах и 2 турбинах. Уже завершен ремонт на 1 энергоблоке, 1 котле и 4 турбинах.



По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тысяч км, а также 423 единиц высоковольтных подстанций. Ремонты электрических сетей ведутся в соответствии с утвержденными графиками. На электрических станциях во всех регионах ремонтные работы ведутся согласно графикам, отставаний нет.



Для повышения инвестиционной привлекательности энергетического сектора и повышения надежности энергоснабжения потребителей в предстоящий отопительный сезон министерством:



скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 25 энергопроизводящих организаций, где средний рост составил 20%;



увеличен предельный тариф на рынке электрической мощности c 590 тыс. тенге до 1,065млн тенге за 1 МВт в месяц;



увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 до 428 млрд тенге.







"Принятые меры в 2024 году позволят привлечь порядка 327 млрд тенге, что на 44% больше уровня прошлого года. Заблаговременно, согласно поданным заявкам, из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время", – заверил Алмасадам Саткалиев.

Ранее министр сообщил, что добыча нефти в Казахстане, которая снизилась на фоне масштабных паводков, вернулась в штатный режим.