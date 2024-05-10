Восстановили ли в Казахстане нефтедобычу после масштабных паводков

Добыча нефти в Казахстане, которая снизилась на фоне масштабных паводков, вернулась в штатный режим. Об этом заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, паводки затопили около 500 нефтяных скважин, в основном в Актюбинской области.

"Было незначительное снижение добычи нефти, но сейчас вода сходит. Сейчас работаем в штатном режиме", – заявил Алмасадам Саткалиев.

Журналисты также уточнили у министра, есть ли на сегодняшний день проблема с доставкой топлива в затопленные от паводков регионы.

"Действительно были вопросы, связанные с обеспечением доставки нефтепродуктов. Но они решались за счет использования вездеходов, специализированной техники. То есть в целом как таковой проблемы нет с обеспечением нефтепродуктов. В основном это Северо-Казахстанская область", – ответил Алмасадам Саткалиев.

Однако 18 апреля в Минэнерго заявляли, что в связи с паводковой ситуацией по Казахстану на нефтедобывающих предприятиях Актюбинской и Атырауской областях приостановили работу 634 скважины. Общие потери добычи нефти составили 16 тыс. тонн.