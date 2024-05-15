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Законодательство РК

Казахстан ратифицировал соглашение о создании торгово-логистического комплекса на границе с Кыргызстаном

Соглашение, флаги, Казахстан, Кыргызстан , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:53 Фото: gov.kz
На пленарном заседании в Мажилисе 15 мая депутаты одобрили ратификацию Соглашения с Кыргызстаном о создании торгово-логистического комплекса на приграничной территории, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев отметил, что по итогам визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Казахстан главы двух государств договорились увеличить товарооборот до 3 млрд долларов до 2030 года.

"В том числе за счет создания и функционирования Индустриального торгово-логистического комплекса на приграничной территории наших стран. 9 июня 2023 года в Астане подписано межправительственное соглашение о создании и регулировании деятельности комплекса. Комплекс будет размещен вблизи пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек" и будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров, а также транспортно-логистической инфраструктуры", – озвучил Кайрат Торебаев.

По его словам, размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой.

"В рамках образования комплекса будут созданы условия для реализации кооперационных проектов, таких как производство молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции. Также создание комплекса направлено на развитие торгово-логистической инфраструктуры с Кыргызской Республикой. Как известно, "Кордай" является основным пунктом пропуска на казахстанско-кыргызской границе, который на сегодняшний день перегружен. Запуск комплекса позволит значительно его разгрузить", – продолжил Кайрат Торебаев.

Он подчеркнул, что реализация комплекса будет полностью осуществляться за счет внебюджетных средств. На данный момент инвестор не определен и будут проводиться отборы.

"Ратификация Соглашения окажет благоприятное влияние на развитие экономики региона, укрепление торговых и экономических связей между Казахстаном и Кыргызстаном и позволит увеличить товарооборот до 3 млрд долларов", – заключил вице-министр.

В Акорде ранее состоялась встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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