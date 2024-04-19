В Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана

В Акорде сегодня, 19 апреля 2024 года, состоялась церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Его в своей резиденции встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В Акорду заранее прибыли члены правительства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений. Среди них были главы Минфина Мади Такиев, МЦРИАП Багдат Мусин, Минторговли Арман Шаккалиев, Минтранспорта Марат Карабаев, Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Ожидается подписание ряда документов.

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Zakon.kz

После начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Кыргызстана.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Фото: akorda.kz





18 апреля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этот день главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.