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В Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана

В Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:05 Фото: akorda.kz
В Акорде сегодня, 19 апреля 2024 года, состоялась церемония встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Его в своей резиденции встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В Акорду заранее прибыли члены правительства для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений. Среди них были главы Минфина Мади Такиев, МЦРИАП Багдат Мусин, Минторговли Арман Шаккалиев, Минтранспорта Марат Карабаев, Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Ожидается подписание ряда документов.

Акорда, Казахстан, министры , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:05

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров представили друг другу членов официальных делегаций.

Казахстан, Кыргызстан, Акорда , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:05

Фото: Zakon.kz

После начальник роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Кыргызстана.

По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

В Акорде состоялась церемония встречи президента Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 12:05

Фото: akorda.kz


18 апреля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этот день главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.

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