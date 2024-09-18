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Токаев подписал закон о создании торгово-логистического комплекса с Кыргызстаном

Флаги Кыргызстана и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 18:23 Фото: primeminister.kz
Глава государства 18 сентября подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек", сообщает Zakon.kz.

Соглашением устанавливается общая площадь комплекса, которая составит 7,6 кв. км, из них площадь казахстанской части – 3,6 кв. км, площадь кыргызской части – 4 кв. км.

Для создания индустриального торгово-логистического комплекса и его дальнейшего функционирования сторонами определяются управляющие компании, к основным функциям которых относятся обеспечение функционирования комплекса и оказание содействия участникам в получении государственных услуг по принципу "одного окна" для выдачи разрешений, лицензий и проведения сертификации, а также в предоставлении консультаций.

Ранее президент подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.

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