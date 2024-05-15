Акимат прокомментировал слухи об освобождении Нурлана Ногаева

Фото: gov.kz

В Казнете появилась информация о скором освобождении от должности акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. В пресс-службе регионального акимата отреагировали на подобные заявления, сообщает Zakon.kz.

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