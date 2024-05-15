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Акимат прокомментировал слухи об освобождении Нурлана Ногаева

Акимат прокомментировал слухи об освобождении Нурлана Ногаева, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:36 Фото: gov.kz
В Казнете появилась информация о скором освобождении от должности акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. В пресс-службе регионального акимата отреагировали на подобные заявления, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении в социальных сетях за 15 мая 2024 года сказано:

"По информации некоторых источников, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев будет освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу".

Пресс-служба областного акимата ответила на это высказывание следующее.

"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев находится на рабочем месте".Официальный представитель акимата Мангистауской области Жанна Сагидулла

Нурлан Ногаев возглавляет Мангистаускую область с 7 сентября 2021 года.

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