Акимат прокомментировал слухи об освобождении Нурлана Ногаева
Фото: gov.kz
В Казнете появилась информация о скором освобождении от должности акима Мангистауской области Нурлана Ногаева. В пресс-службе регионального акимата отреагировали на подобные заявления, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении в социальных сетях за 15 мая 2024 года сказано:
"По информации некоторых источников, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев будет освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу".
Пресс-служба областного акимата ответила на это высказывание следующее.
"Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев находится на рабочем месте".Официальный представитель акимата Мангистауской области Жанна Сагидулла
Нурлан Ногаев возглавляет Мангистаускую область с 7 сентября 2021 года.
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